РИАМО - 10 сен. Лидеры всех политических фракций в Госдуме поддержали создание комиссии по вмешательству во внутренние дела страны, она уже начала свою работу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Госдума приняла постановление о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства.

«С инициативой о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны выступил Сергей Михайлович Миронов. Его поддержали лидеры всех политических фракций, представленных в Госдуме», - сказал избранный глава комиссии Василий Пискарев.

Данная инициатива была принята из-за выявленных фактов вмешательства других стран и иностранных СМИ в выборы на территории России. Например, официальный аккаунт посольства США в России ранее размещал у себя карту движения людей на несогласованном митинге, а телерадиокомпания Deutsche Welle призывала людей выйти на улицы города 27 июля.

Комиссия начала работу в августе. На заседание пригласили шеф-редактора московского бюро Deutsche Welle, но он отказался от участия.

В июле и августе в столице прошли несогласованные митинги и шествия из-за недопуска некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму по причине признания подписей в их поддержку недействительными. Только на одном митинге были задержаны более тысячи человек, возбуждены уголовные дела.