РИАМО - 10 сен. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем во вторник отменили и задержали 53 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове и Шереметьеве задержали по 11 рейсов, отмен в данных воздушных гаванях нет. В Домодедове 16 рейсов задержано и 15 отменено.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержанных и отменных рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.