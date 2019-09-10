РИАМО - 10 сен. Труп неизвестного мужчины обнаружили в районе Окружной улицы городского округа Подольск, для установления причин его гибели проводятся следственные мероприятия, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Был обнаружен труп неизвестного мужчины. Личность погибшего сейчас устанавливается. Проверку проводит Следственный комитет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас проводятся следственные мероприятия, которые позволят установить причину случившегося.

«В пожарном водоеме, без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп неизвестного мужчин», - сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.