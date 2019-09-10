РИАМО - 10 сен. На севере Москвы на территории парка «Дубки» по просьбам жителей ведутся работы по замене колоннады и ротонды возле пруда, работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения парка, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«Общая площадь благоустройства составляет 18 гектар. Ротонда и колоннада являются видовыми объектами парка. Они расположены почти друг напротив друга, на западном и восточном берегу водоема, которые соединяются между собой небольшим мостовым переходом», – отмечается в сообщении.

Объекты появились на территории в разные годы и не имели единого стилистического решения. К тому же, за время эксплуатации их конструкции пришли в негодность. По просьбам жителей колоннаду и ротонду было решено не реставрировать, а заменить на новые.

«На данный момент специалисты полностью демонтировали старые конструкции. Сейчас уже подготовлен фундамент для устройства новой колоннады и основание для ротонды. Собираться объекты будут по одной технологии», уточнил представитель пресс-службы департамента.

Он пояснил, что сначала соберут металлический каркас под устройство самих удерживающих колонн. Затем на него защелкнут полукруглые декоративные архитектурные элементы, которые придадут каждой колонне очертание круга.

По его словам, в финишной отделке колонн, будет использован белый архитектурный бетон. С его помощью колоннам придадут нужную эстетическую и художественную фактуру, которая характерна для таких сооружений

После завершения работ высота колоннады составит более 4 метров. Первоначальную задумку и эстетику этого места сохранят, но изменится внешний вид колоннады. По просьбам жителей она будет состоять из шести колонн, а не из пяти, как это было ранее. А на уже сформированные колонны уложат антаблемент – верхнюю горизонтальную часть сооружения, которая обычно лежит поверх колонн.

Перед колоннадой выделили площадку для проведения танцев, для этого ее вымостили плиткой площадью около 300 «квадратов. А еще провели переустройство существующего рокария – небольшого каменистого сада. В нем заменили валуны и высадили многолетние растения.

«Высота ротонды составит также более 4 метров. Колонны между собой будет соединять монолитный пояс в виде кольца, поверх которого установят новый купол, который покроют мягкой черепицей», – дополнил представитель пресс-службы.

В парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения. Завершить все работы планируется в текущем году.