РИАМО - 10 сен. В течение всего ягодно-грибного сезона сотрудники Госветслужбы проводили ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов, реализуемых на рынках в Подмосковье, по итогам этой работы было выявлено четыре случая торговли радиоактивной черникой, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В весенне-летний сезон сбора ягоды и грибов этого года ветеринарно-санитарными экспертами государственной ветеринарной службы министерства при проведении экспертизы на рынках и ярмарках выявлено четыре партии ягоды с превышением предельно допустимых показателей по радиологии. Все партии – черника. По грибам – ни одного», - сказал Разин.

По словам министра, в прошлом году были обнаружены одна партия радиоактивных сушеных грибов и две партии опасной черники.

«Среди дикорастущих ягод наиболее интенсивно накапливают радиоактивные вещества клюква и черника, а также брусника и голубика. Меньше всего радионуклидов будет в калине, рябине, землянике, ежевике и малине», - отметил Разин.

Он пояснил, что визуально отличить опасные продукты от безвредных невозможно.

«Превышение предельно допустимых показателей по радиологии устанавливается исключительно лабораторным исследованием, в том числе экспресс-методом. Поэтому гарантией безопасности будет служить покупка грибов и ягод в специальных местах – на рынках или ярмарках, имеющих лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе обслуживаемых передвижными лабораториями», - уточнил Разин.

Специалисты Государственной ветеринарной службы сначала знакомятся с документами агрохимлаборатории на продукцию, поступающую на продовольственные рынки и ярмарки Подмосковья. Затем они проводят дозиметрические и радиометрические исследования каждой партии ягоды и грибов. Радиоактивная продукция уничтожается.

«Ни в коем случае нельзя собирать грибы поблизости от автодорог и магистралей, железнодорожных путей, разнообразных заводов и тем более в парках, скверах, дворах. Грибы, как губка, вбирают в себя все вредные вещества из воздуха. Особо чистыми округами Подмосковья для сбора грибов и ягод считаются Рузский, Можайский, Шаховская, Лотошино, Зарайск», - отметил Разин.

Он добавил, что чистыми округами, где также рекомендуется собирать ягоды, являются Волоколамский, Истра, Талдомский, Егорьевск, Серебряные Пруды. Достаточно чистыми являются городские округа Солнечногорск, Дмитровский, Одинцовский, Наро-Фоминский, Чехов и Озеры.