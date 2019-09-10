РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. В микрорайоне Кузнечики Подольска застройщик приступил к подготовительным работам по строительству школы на Армейском проезде, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в конце августа заключили муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по двум школам в микрорайоне Кузнечики (на Армейском проезде и Флотском проезде) с ООО «Триумф». Построить школы планируют к сентябрю 2021 года. 9 сентября прошло рабочее совещание на участке, отведенном для строительства школы на Армейском проезде, с участием представителей администрации, подрядной организации и жителей.

«На встрече обсуждались топогеодезические работы, пути заезда большегрузной и строительной техники на строительную площадку, организация работ в случае разрушения благоустройства. В настоящее время генеральный подрядчик приступил к проведению мероприятий и работ подготовительного характера. В частности, в ближайшее время начнется возведение постоянного ограждения вокруг школы», – говорится в сообщении.

ООО «Триумф» имеет богатый опыт строительства социальных объектов в микрорайоне Кузнечики, среди них детские сады, поликлиника, школа №35.