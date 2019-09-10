РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 сен. В недавно благоустроенном Красном сквере в подмосковном Красногорске высадили 80 деревьев и более 1,5 тысячи кустарников в преддверии Дня округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Новый сквер в микрорайоне Чернево-2 окрасился в красные цвета. Необычные оттенки зоне отдыха придают листья высаженных накануне 1550 кустов пузыреплодника, 30 кленов сорта «Роял Ред» и 50 декоративных яблонь», – говорится в сообщении.

Благоустроенная площадка «Красный сквер» площадью 0,5 гектара расположена в районе дома №15 по улице Успенская.

С инициативой заложить сквер в июне выступили жители микрорайона. О планах благоустроить новую зону отдыха в прямом эфире телеканала «360» сообщила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе муниципалитета и министру благоустройства Московской области Михаилу Хайкину в кратчайшие сроки предоставить ему концепцию нового сквера и опроверг слухи о возможном строительстве на этом месте многоквартирного дома», – добавляется в сообщении.

Благоустройство зоны отдыха заняло два месяца. Открытие Красного сквера состоится в день округа, 14 сентября, в 11:00.