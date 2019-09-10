РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. В подмосковном Подольске увеличилось число телефонных мошенничеств, в результате которых жителей лишают средства на банковских счетах, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Денис Костюнин.

«В Подольске значительно увеличилось число зарегистрированных преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. В большинстве случаев на телефон потерпевших поступал телефонный звонок, в ходе которого звонивший представлялся сотрудником банка и доводил до сведения потерпевшего ложную информацию о совершении о подозрительных операциях со счетом клиента, неустановленных транзакциях и переводах», – сказал Костюнин.

Звонивший представлялся сотрудником банка, использовал специальную терминологию и в большинстве случаев имел данные человека, с которым общался. В ходе разговора злоумышленник под разными предлогами вынуждал владельца счета назвать ему данные карты, после чего на телефон владельца карты могли приходить СМС-оповещения, содержание которых злоумышленник также пытался выведать у владельца счета. Если получалось, то мошенник получал доступ к банковскому счету потерпевшего и в короткие сроки переводил деньги потерпевшего на иные счета.

Также злоумышленники в ходе телефонного разговора, используя разные аргументы, вынуждали клиентов банков самих переводить на свои счета деньги под предлогом, что данный счет является резервным счетом клиента.

Указанные примеры являются лишь частью изощренных способов мошенников, которые пытаются ввести в заблуждение граждан, а впоследствии получить доступ к их банковским счетам.

Подольская городская прокуратура рекомендует в случае получения подозрительных СМС-сообщений, в которых идет речь о безосновательном списании денежных средств, поступивших не со стандартных телефонных номеров банка, а также при звонках о подозрительных операциях по счету, незамедлительно прекращать диалог. Затем, используя стандартные номера телефонов, которые размещены на оборотной стороне банковской карты, связаться с кредитным учреждением, в котором открыт банковский счет. В случае невозможности связаться с представителем банка по телефону лучше обратиться в ближайшее отделение кредитной организации, в которой открыт счет, для получения разъяснений по факту поступления СМС и телефонного звонка подозрительного характера.