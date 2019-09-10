РИАМО - 10 сен. В жилых домах Ленинского городского округа с начала 2019 года по губернаторской программе отремонтировали 96 подъездов, что составляет 53% от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьев в регионе продолжается реализация приоритетного проекта - программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Основная цель – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

«В текущем году в Ленинском городском округе управляющие компании отремонтировали 96 подъездов, что составляет 53% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 181 подъезда», - сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 8,4 тысячи подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 58% подъездов.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

«Участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы», — добавил Хромушин.