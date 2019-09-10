РИАМО (РЕУТОВ) – 10 сен. Глава городского округа Реутов Станислав Каторов подарил местному клубу инвалидов «Риск-М» специализированную коляску для выступлений на спортивных соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Недавно ко мне обратились представители спортклуба «Риск-М» с просьбой приобрести для учреждения специальное инвалидное кресло для участия в международных соревнованиях, этот запрос был удовлетворен», – сказал Каторов.

Член клуба, участник сборной России по большому теннису на колясках Юрий Головин поблагодарил градоначальника от лица своей команды и обратился с просьбой установить сетку вокруг спортивной площадки в городском парке «Фабричный пруд». Во время игры в настольный теннис мячи теряются, а сетка могла бы решить эту проблему. Каторов пообещал помочь.

Представители реутовского спортклуба для людей с ограниченными возможностями здоровья «Риск-М» неоднократно занимали высокие места на всероссийских и международных состязаниях.

Подобные благотворительные акции в Реутове проводятся регулярно в рамках партийного проекта единороссов «Единая страна – доступная среда». Помимо поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, проводятся рейды по выявлению в городе мест плохо приспособленных для нужд маломобильных групп граждан, по результатам таких проверок производится благоустройство территорий с учетом запросов инвалидов-колясочников и других категорий жителей.