РИАМО - 10 сен. Московский метрополитен будет принимать женщин на должность машиниста электропоезда с начала 2021 года, сообщает «Интерфакс».

Как отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, ранее закон запрещал женщинам работать машинистами поездов в метро, но данный запрет будет снят с января 2021 года.

«Система управления поездом метро кардинально изменилась, никаких тяжелых операций не совершается. Если женщина управляет самолетом, то и поездом метро сможет», - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что многие женщины хотят стать машинистами в подземке. Начать обучение по данной профессии они смогут уже с весны следующего года.

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