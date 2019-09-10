РИАМО - 10 сен. Бюллетень избирателя, который голосовал досрочно, пришлось аннулировать по причине его смерти на следующий день после голосования, такое решение было принято в соответствии с методическими рекомендациями, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Были такие ситуации, когда, к сожалению, пришлось аннулировать бюллетень избирателя, что совершенно законно. Это произошло, когда человек пришел на досрочное голосование, отдал свой голос, а на следующий день, к сожалению, умер. Это достаточно нестандартная ситуация, но такие истории случаются, это жизнь», - сказала Семенова.

По ее словам, несмотря на ряд вопросов к данному инциденту, все методические рекомендации указывают на то, что такой голос не должен засчитываться.

Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Березкин сообщал, что более 13 тысяч человек приняли участие в досрочном голосовании на выборах в советы депутатов муниципальных образований.

Восьмого сентября в Подмосковье прошла 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.