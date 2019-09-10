РИАМО - 10 сен. В Дмитровском округе Подмосковья состоялся благотворительный турнир Pro Am, на котором собрали деньги для Дмитровской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в турнире выиграла команда Валерия Тупикова, Артема Дианова, Ивана Скрипкина и Арсена Бакиева, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Благотворительный турнир Pro Am прошел <...> на территории Дмитровского округа в гольф-клубе Links National. Главной целью турнира была помощь детям, все вырученные на турнире средства будут перечислены Дмитровской общеобразовательной школе-интернату для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.

Победителем соревнований стала команда Валерия Тупикова, Артема Дианова, Ивана Скрипкина и Арсена Бакиева, второе место у Сергея Нарышкина, Николая Юденкова, Олега Кустикова и Александра Комарца, а третье - у Николая Афанасьева, Татьяны Нарышкиной, Аси Донской и Александра Курапова.

Власти округа выразили надежду, что такое событие, как благотворительный турнир по гольфу, позволит не только собрать значительную сумму для помощи нуждающимся, но и послужит поводом укрепить в людях веру в человечность и доброту сердец.