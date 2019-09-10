РИАМО - 10 сен. Возле храма Воздвижения креста Господня в селе Марчуги подмосковного Воскресенска состоялось исторически важное событие - там открыт памятник национальному герою, выдающемуся гражданину, князю Дмитрию Пожарскому, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«Бронзовый бюст героя, открытый в Марчугах, изготовил скульптор Владимир Европейцев. Художник уже знаком воскресенцам. Он работал над памятником почетному гражданину Николаю Ивановичу Макарову, установленным в сквере южной части Воскресенска», — говорится в сообщении.

В торжественном открытии памятника приняли участие представители Воскресенского благочиния, местные жители, общественность, депутаты.

«На мероприятии выступили исполняющий обязанности руководителя администрации Воскресенского района Артур Болотников и депутат Мособлдумы Алексей Мазуров. Обращаясь к собравшимся, они отметили значимость события не только для воскресенцев, но и для всех россиян. Во многом именно благодаря Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину сохранилось наше Отечество», — добавляется в сообщении.

Закончилось торжественное мероприятие чином освящения бюста, который совершил настоятель храма Воздвижения креста Господня, протоиерей Алексий Крылов.

По летописным данным, великий князь не жил в Марчугах, в своем родовом имении, но регулярно здесь бывал.

В историю Пожарский вошел, возглавив с Кузьмой Мининым народное ополчение в Смутное время. Вместе они объединили народ и изгнали из Москвы польско-литовских захватчиков.