РИАМО - 10 сен. По итогам муниципальных выборов в Подмосковье наибольшее число мандатов получила партия «Единая Россия», при этом окончательное распределение мандатов завершится через десять дней, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«584 мандата распределились следующим образом: 309 мандатов ушло в партию «Единая Россия», 88 - КПРФ, 34 мандата забрала ЛДПР, «Справедливая Россия» показала неплохой результат и набрала 60 мандатов, другие политические партии набрали 28 мандатов и самовыдвиженцы забрали 65 мандатов из 584. Но пока все эти результаты предварительные», - сказал Березкин.

Он отметил, что итоги выборов будут подводиться еще десять дней.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.

Единый день голосования в Московской области в целом прошел спокойно, однако в Сергиевом Посаде были отменены результаты выборов на избирательном участке №4052.

Итоговая явка на выборах в Подмосковье составила 23,63%, свои голоса отдали почти 483 тысячи избирателей.