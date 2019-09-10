РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приступила к установке решеток на вход в подвал жилого дома на бульваре 65-летия Победы в Подольске, сообщается на странице УК в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске по улице бульвар 65-летия Победы, дом №5, корпус 1 (10 сентября – ред.) производятся работы по установке решеток на входе в подвал», – говорится в сообщении.

Также в настоящее время проводится ремонт кровли дома №76, корпус 1 на улице Кирова.