РИАМО - 10 сен. На минувших выборах в Московской области на возможность принятия маломобильных граждан были проверены 1,4 тысячи участков, по итогам проверки было сделано 117 замечаний, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Мы стандартно начинаем свою работу в июле месяце с проверки доступной среды. Чтобы все избирательные участки имели возможность принять маломобильных граждан, которые хотят самостоятельно проголосовать. Около 117 замечаний было сделано главам для того, чтобы те избирательные участки, которые не имеют технических средств для маломобильных групп, были приведены в соответствие», - сказала Семенова.

По ее словам, большинство из глав ответили положительно на замечания, которые были сделаны, все пожелания были учтены. На остальных участках работали волонтеры и жалоб по данной проблеме не поступало.

Она также добавила, что на соответствие требованиям для принятия маломобильных групп граждан было проверено 1,4 тысячи участков из 1495.