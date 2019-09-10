РИАМО – 10 сен. В Московской области завершился прием заявок на предоставление денежной субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в соцсфере, уже принято 189 заявок, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Зампред правительства Московской области Вадим Хромов уточнил, что больше всего заявок поступило от представителей городских округов Красногорск, Мытищи, Химки, Подольск и Одинцовского округа.

«Сейчас комиссия министерства инвестиций и инноваций Московской области занимается изучением заявок на соответствие всем требованиям, итоги отбора будут подведены в конце сентября. Общий объем финансовой поддержки в рамках конкурса составит 100 миллионов рублей», – сказал Хромов.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и программы «Предпринимательство Подмосковья».

Частичную компенсацию затрат могут получить представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории региона в следующих сферах: социальное обслуживание населения, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для реабилитации инвалидов.

Кроме того, в списки попали такие области, как обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество.

Социальные предприниматели могут компенсировать до 85% на аренду помещений, коммунальные услуги, ремонт помещений, а также на обучение и повышение квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях.

При этом общая сумма затрат не должна превышать 2 миллионов рублей и 3 миллионов рублей – при открытии ясельных групп.

По дополнительным вопросам можно бесплатно проконсультироваться в центральном офисе «Мой бизнес» (городской округ Красногорск, бульвар Строителей, дом 2), или же в любом муниципальном офисе «Мой бизнес».