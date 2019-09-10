РИАМО - 10 сен. В ходе муниципальных выборов в Подмосковье ясновидящая предложила Мособлизбиркому свои услуги по определению явки избирателей и итогов голосования, однако комиссия от предложенной помощи отказалась, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Жалоб поступило не так много. Обращений было больше, но мы должны с вами понимать, что обращения могут быть комичными. Например, позвонила женщина, которая представилась ясновидящей и предложила свою помощь в определении явки и результатов голосования по Подмосковью. Конечно же, я разъяснил ей порядок. И сказал, что мы доверяем системе ГАС «Выборы», - сказал Березкин.

Он привел в качестве примера еще один курьезный случай, когда житель Москвы решил проголосовать на выборах на территории Подмосковья.

«В Центральную избирательную комиссию жалобы направляли в основном кандидаты. Их было 50. Все они рассмотрены, по каждому вынесены решения. Жалоб, которые поступили в Избирательную комиссию Московской области, было 15. Шесть этих жалоб мы удовлетворили, то есть согласились с ними и по ним провели действия, а с девятью мы не согласились», - добавил Березкин.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.

Единый день голосования в Московской области в целом прошел спокойно, однако в Сергиевом Посаде были отменены результаты выборов на избирательном участке №4052.

Итоговая явка на выборах в Подмосковье составила 23,63%, свои голоса отдали почти 483 тысячи избирателей.