РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 сен. Жителям микрорайона Южный подмосковного Красногорска рекомендовали кипятить воду из-под крана с 11 по 25 сентября, в этот период на водозаборном узле №10 проведут промывку и хлорирование резервуаров, сообщается на сайте ПАО «Водоканал».

«В связи с промывкой и хлорированием на ВЗУ-10, с 11 по 25 сентября вода будет подаваться с остаточным запахом хлора, возможны кратковременные отключения. Воду рекомендуется кипятить», – говорится в сообщении.

Водозаборный узел №10 снабжает водой жителей микрорайона Южный и частного сектора Павшина, а также ряд социальных объектов в Красногорске.