РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 сен. В поселке Томилино подмосковных Люберец выявили навалы строительного мусора, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с управлением по охране окружающей среды, управлением земельного контроля администрации горокруга Люберцы, сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое», замглавы администрации Владимиром Григорьевым, депутатом Вячеславом Калининым проверили земельный участок в поселке Томилино с кадастровым номером 50:22:0040304:118.

«В ходе проверки на территории площадью около 6 гектаров обнаружены навалы строительных отходов, предположительно загрязненных грунтов. Министерством экологии и природопользования Московской области был инициирован забор проб почвы с данного участка и воды из реки Пехорка, протекающей вдоль участка. Завоз отходов был остановлен», – говорится в сообщении.

В ходе рейда задержали два грузовых автомобиля, заполненных грунтами. Взяты пробы грунтов из кузовов автомобилей. К водителям применили меры в рамках действующего законодательства.

По результатам лабораторных исследований к собственнику земельного участка применят меры. В ближайшее время рассчитают объем завезенных на участок отходов для определения ущерба окружающей среде.

«Ситуация находится на контроле министерства экологии и природопользования Московской области», – заключается в сообщении.