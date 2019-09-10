РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. В подмосковном Подольске мужчина украл у своего приятеля банковскую карту и снял с нее 180 тысяч рублей, за кражу его осудили на два года лишения свободы, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Павел Коваленко.

В марте 2019 года нигде не работающий и не имеющий источников дохода мужчина распивал спиртные напитки со знакомым в помещении хостела. После того, как приятель уснул, похитил у него банковскую карту и снял наличные на сумму 180 тысяч рублей. Причем злоумышленник ввел пин-код, подслушанный в ходе разговора пострадавшего по телефону.

«Подольская городская прокуратура в июле 2019 года направила в суд уголовное дело в отношении уроженца Самарской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Совершение кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину)», – сказал Коваленко.

Подольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении осужденного и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы.