РИАМО – 10 сен. Образовательная программа фестиваля «Круг света» состоится в Москве 21-22 сентября в центре Digital October, сообщается на официальном сайте организаторов мероприятия.

Международный фестиваль «Круг света» впервые провели в столице в 2011 году. Тогда на мероприятии были показаны более 360 инсталляций, основными площадками были Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Организатором фестиваля выступает департамент спорта Москвы, а уполномоченным организатором по заказу столичного правительства с 2013 года – коммуникационная группа LBL.

«В рамках образовательной программы 21 и 22 сентября в Центре Digital October ведущие специалисты по светодизайну и видеопроекциям со всего мира поделятся опытом реализации масштабных проектов, расскажут о подводных камнях организационного процесса световых представлений, обсудят технические новинки и актуальные тенденции. Программа включает в себя мастерские, панельные дискуссии и лекции», – говорится в сообщении.

Регистрация на мастер-классы фестиваля открыта со вторника. Мероприятие пройдет по адресу: Берсеневская набережная, дом 6, стрпоение 3.