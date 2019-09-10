РИАМО – 10 сен. Страховой дом «ВСК» выступил партнером футбольного турнира среди блогеров в Москве, соревнования стали частью масштабного празднования Дня города в «Лужниках», говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«В турнире приняли участие блогеры, увлекающиеся футболом. Среди них были и профессиональные молодые футболисты, рассказывающие о своих спортивных достижениях в социальных сетях», — говорится в сообщении.

В турнире приняли участие восемь команд. Лучшей стала команда OG, во главе с известным киберспортсменом Антоном Кленовым.

Второе место досталось дружине 2DROTS - самому крупному футбольному YouTube-каналу.

Бронзу взяла команда GUT, которую возглавил известный блогер Герман «Эль классико».

© пресс-служба Страхового дома ВСК © пресс-служба Страхового дома ВСК © пресс-служба Страхового дома ВСК 1 из 3

Страховой дом «ВСК» учредил специальную номинацию «Лучший вратарь турнира». По результатам состязаний приз от компании был вручен Андрею Белову, голкиперу команды 2DROTS.

«Страховой дом «ВСК» уже 27 лет защищает здоровье и имущество своих клиентов. Мы точно знаем, что такое надежная защита, поэтому сегодня вручаем приз самому надежному стражу ворот на этом турнире. От страхового дома «ВСК» желаем ему новых выдающихся достижений!» - отметила во время церемонии награждения руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.

Участников турнира также поприветствовал капитан сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года Игорь Акинфеев.

© пресс-служба Страхового дома ВСК

Страховой дом «ВСК» и Акинфеев реализуют благотворительный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.

В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный Акинфеевым.

«Фонд «Страна футбола» создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны – ВСК», - рассказал Акинфеев.

Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.