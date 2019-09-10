РИАМО - 10 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой подмосковного Ступина Верой Назаровой и представителями общественности ключевые направления развития округа на ближайшие три года, передает корреспондент РИАМО.

«У нас традиционные встречи, мы приглашаем активных неравнодушных граждан, с которыми мы советуется, общаемся. Стараемся сделать так, чтобы каждая программа была наполнена такими проектами, которые больше всего беспокоят людей», - сказал Воробьев.

Назарова рассказала, что во время встречи рассматривались разные вопросы в таких сферах, как культура, образование, спорт и благоустройство.

«Мы очень хотим, чтобы все наши предложения были поддержаны. Мы не все можем сделать сами, поэтому обращаемся за помощью к Андрею Юрьевичу», - отметила Назарова.

На встрече обсуждалась финансовая поддержка строительства Дома культуры в поселке Михнево, нового детского сада в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово. Также обсуждались вопросы реконструкции мини-стадиона в селе Ситне-Щелканово. На встрече речь шла и о благоустройстве пешеходных зон в центре города.