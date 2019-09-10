РИАМО - 10 сен. Участие в голосовании на минувших выборах в Московской области в СИЗО приняли участие 57 человек, специальные пункты были организованы в Волоколамске, Кашире и Сергиевом Посаде, сообщила журналистам во вторник на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

«В этом году было организовано три участка: СИЗО-2 Волоколамск, СИЗО-5 Кашира и СИЗО Сергиева Посада. В Волоколамске проголосовал один человек, в Кашире - 19 человек, и 37 человек в Сергиевом Посаде», - сказала Семенова.

Она также добавила, что в Волколамском СИЗО находилось 12 человек, но проголосовать решил только один. Семенова отметила, что возможность проголосовать в местах заключения говорит о демократичном подходе.

Восьмого сентября в Подмосковье прошла 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципалитетов. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов. По предварительным данным, явка составила 23,63%.

Ранее Березкин сообщил, что почти 38 тысяч жителей Подмосковья проголосовали на дому.