РИАМО – 10 сен. В Мосгоризбирком еще не дошла жалоба проигравшего кандидата в депутаты Мосгордумы Романа Юнемана на результаты электронного голосования в его округе, добиться пересмотр итогов выборов можно по конкретному участку только через суд, сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Юнеман, который с небольшим отставанием проиграл выборы в 30-м округе кандидату Маргарите Русецкой, написал в соцсетях, что он подал жалобу в Мосгоризбирком по итогам электронного голосования в своем округе. Он считает, что победа Русецкой обусловлена «аномальными результатами на электронном голосовании». Также Юнеман отметил, что его избиратели жаловались на то, что у них не получалось проголосовать за него электронно.

«Мы жалобу Юнемана не получали. А право каждого кандидата проигравшего обжаловать решение. Это предусмотрено избирательным законодательством», – сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он разъяснил, что обжалование итогов выборов по конкретному избирательному участку возможно только через суд.

«Окружные комиссии уже подвели итоги, поэтому обжаловать результаты по конкретному участку можно только через суд в соответствии с законом», – дополнил Горбунов.

По данным ряда СМИ, в день выборов, 8 сентября, в работе электронной системы голосования на выборах в Мосгордуму возникли сбои, работу системы удалось восстановить спустя час. Тем не менее данная ситуация не вызвала потери голосов избирателей.

«Отмечалось, что сбой был связан с системой шифрования. Как позже отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артем Костырко, произошедший сбой не являлся штатной ошибкой, в настоящий момент ДИТ разбирается с производителем в причинах сбоя», – добавляется в материале.

В единый день голосования жители столицы выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. Большинство мандатов получили самовыдвиженцы. Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%.