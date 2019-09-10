РИАМО - 10 сен. По предварительным данным, почти 38 тысяч жителей Подмосковья проголосовали на дому за кандидатов на муниципальных выборах в Московской области, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«По предварительным данным, 37,5 тысяч человек проголосовали на дому. Это цифра соответствует сегодняшнему дню на 13:50», - сказал Березкин.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.

Единый день голосования в Московской области в целом прошел спокойно, однако в Сергиевом Посаде были отменены результаты выборов на избирательном участке №4052.

Итоговая явка на выборах в Подмосковье составила 23,63%, свои голоса отдали почти 483 тысячи избирателей.