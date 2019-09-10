РИАМО - 10 сен. В результате проведения внеплановых документарных проверок в августе Москомстройинвест оштрафовал застройщиков на сумму 1,19 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«В августе Москомстройинвест провел семь внеплановых документарных проверок, а также две проверки совместно с правоохранительными органами. Вынесено 30 постановлений о наложении административных наказаний в отношении 17 застройщиков – в том числе три предупреждения без денежных взысканий и 27 штрафов», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Руководитель комитета также отметила, что за отчетный месяц строительным организациям выдали 16 предписаний об устранении нарушений требований действующего законодательства и семь предостережений о недопустимости нарушений требований.

С начала 2019 года комитетом организовано 33 внеплановых проверки и 13 проверок с правоохранительными органами. Вынесено 356 административных постановлений в отношении 91 организации-застройщика и их должностных лиц (313 штрафов и 43 предупреждения). Общая сумма штрафов, выписанных Москомстройинвестом, составила 17,36 миллиона рублей, а с учетом наложенных мировыми судьями – 47,01 миллиона рублей.

С января по август включительно выдано 103 предписания об устранении нарушений требований действующего законодательства и 975 предостережений о недопустимости нарушений этих требований. Поправками в №214-ФЗ отменены плановые проверки в отношении застройщиков.

Основанием для внеплановых инспекций может послужить, наряду с прочими, непредставление ежеквартальной отчетности, отступление от графика работ на объекте, заявления граждан или информация банка.