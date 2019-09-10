РИАМО – 10 сен. На двух участках западной части Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки будут построены двухпутные тоннели, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Как отметил заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, накануне мэр Москвы Сергей Собянин дал старт первому десятиметровому щиту, который проложит 940-метровый тоннель от «Карамышевской», через «Мневники» и «Можайскую», до переходной камеры за станцией «Давыдково».

«Второй двухпутный участок свяжет станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», - сказал Хуснуллин.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (единый оператор проектирования и строительства метро) Марс Газизуллин добавил, что ранее щит-гигант «Лилия» был задействован на строительстве Некрасовской линии, где возвел двухпутный тоннель метро на участке между станциями «Косино» и «Окская».

«К настоящему времени на западном участке БКЛ готов перегон с однопутными тоннелями между станциями «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения». Сейчас ведется строительство обоих тоннелей между станциями «Хорошевская» и «Улица Народного Ополчения», – уточнил Газизуллин.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. Протяженность нового кольца будет достигать почти 70 километров, на нем расположится 31 станция. На сегодняшний день на всех участках Большого кольца ведутся работы по проектированию и строительству.