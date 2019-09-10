РИАМО – 10 сен. В ходе Восточного экономического форума Страховой дом ВСК подписал соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока, говорится в сообщении пресс-службы компании.

V Восточный экономический форум прошел 4-6 сентября во Владивостоке. Он направлен на содействие развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страховой дом ВСК выступил партнером по организации мероприятия.

«Мы всегда участвовали и будем оказывать поддержку приоритетным проектам, направленным на развитие экономики регионов. <…> ВСК работает на рынке более 27 лет и является одним из лидеров корпоративного сегмента страхования. В данном направлении мы будем продолжать укреплять наши позиции в приоритетных отраслях экономики и регионах», - рассказал старший вице-президент руководитель центра корпоративного страхования ВСК Олег Черноусов.

Соглашение между ВСК и корпорацией развития Дальнего Востока обеспечит расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В рамках сотрудничества будет оказываться взаимная консультативная, информационная и экспертная помощь.

Также будет осуществляться обмен опытом и распространение страховых практик. Соглашение позволит расширить партнерскую сеть и облегчит организацию совместных мероприятий для предпринимателей.

«Мы нацелены на всестороннюю поддержку инвесторов, работающих в преференциальных режимах, в том числе на помощь в привлечении финансирования. Для этого на государственном уровне Минвостокразвития России с нашим участием разработало механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ», – отметил глава АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.