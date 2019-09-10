РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. Фестиваль неформальной и независимой музыки «Максимально свободные риффы–2019» пройдет в подмосковном Подольске 26 октября, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«III городской фестиваль неформатной и независимой музыки «Максимально свободные риффы–2019» пройдет в молодежном центре «Максимум» в Подольске 26 октября. С 10:00 до 12:00 пройдут репетиции участников фестиваля, а в 13:00 запланировано начало. Заявки принимаются до 15 октября 2019 года», – сказала организатор мероприятия.

В фестивале неформальной и независимой музыки могут принять участие музыканты в возрасте от 14 до 30 лет, молодежные группы и исполнители-вокалисты с произведениями в любом жанре и авторской музыки. Заявки нужно направлять на почту: maximum_mc@mail.ru. Подробности можно узнать по телефонам: 8(925)652-48-55 и 8(905)532-72-88.

До 25 октября участники должны прислать видеоролик длительностью не более 2 минут, в котором интересно и весело рассказать о себе, своем творческом пути, мечтах и планах.

На фестивале предусмотрены призовые номинации «Открытие», «Своя рифма», «Мировой хит». Специальные призы жюри может присудить в номинациях «Лучшая авторская песня», «Актуальная тема», «За артистичность», «Мастер грува».