РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. В микрорайоне Климовск Подольска 12 сентября временно отключат горячую воду в одном из домов на улице Школьная, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 12 сентября, в микрорайоне Климовск Подольска управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировало ремонтные работы на подстанции. Во время производства ремонта с 9:00 до 17:00 горячая вода не будет подаваться по адресу: улица Школьная, дом №8», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.