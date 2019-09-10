РИАМО – 10 сен. Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева была допрошена в Следственном комитете в качестве свидетеля по «делу 27 июля» о массовых беспорядках в центре Москвы, по ее мнению, вопросы следователей были уместными, сообщает «Интерфакс».

Синдеева рассказала, что ее спрашивали об источниках финансирования компании и о том, как журналисты «Дождя» освещали акцию.

«Она назвала уместными заданные ей вопросы и отметила корректность и вежливость собеседников. Синдеева напомнила, что раньше по этому же делу допрашивали главного редактора «Дождя» Александру Перепелову», – отмечается в сообщении.

Днем ранее сама Синдеева поделилась с общественностью информацией о полученной повестке на своей странице в соцсети Facebook.

«В повестке было сказано, что ее вызвал старший следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Он руководит следственной группой по «делу 27 июля», – дополняется в материале.

В центре столицы 27 июля проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Тогда в мегаполисе задержали свыше тысячи человек. Телеканал «Дождь» вел прямую трансляцию происходящего с нескольких камер. В ходе трансляции в редакцию пришли оперативники и вручили главному редактору «Дождя» Перепеловой повестку в СК, как сообщалось, по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома.

Позже Перепелова пояснила, что допрос затрагивал тему работы журналистов на освещении митингов и претензий к телеканалу никто не высказывал.

Кроме того, 1 августа Синдеева заявила, что Федеральная налоговая служба решила проверить «Дождь».

Телеканал 21 августа впервые обнародовал управленческую отчетность о доходах и расходах с 2014 года, в частности, был представлен доход по рекламным контрактам с Евросоюзом, которые составляют от 3 до почти 11 миллионов рублей в год.