РИАМО - 10 сен. В Королеве, Лотошине, Луховицах, Звездном городке и Ступине на муниципальных выборах в Московской области наблюдалась самая высокая явка, по предварительным данным, всего в Подмосковье проголосовали 482 тысячи избирателей, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Лучшими по показателям явки, то есть высокую явку мы наблюдали на пяти территориях - городской округ Королев, Лотошино, Луховицы, Звездный городок, Ступино», - сказал Березкин.

Он отметил, что, по предварительным данным, явка на выборах составляет 23,63%, что в числовом значении - 482 тысячи избирателей.

«Явка поменьше наблюдалась в Мытищах, Долгопрудном, Пушкинском, Раменском и Жуковском», - добавил Березкин.

Восьмого сентября в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.