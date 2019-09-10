РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. Во вторник днем на Октябрьском проспекте Люберец образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 3,4 километра. Пробка начинается на Октябрьском проспекте около ТЦ «Выходной» и продолжается до пересечения с улицей Красная. Этот участок можно проехать за 22 минуты.

Также пробки образовались на Рязанском, Новорязанском шоссе. Заторы есть и на улицах Смирновская, Парковая, Кирова, Волковская и Инициативная.