РИАМО - 10 сен. Тематический поезд, посвященный правильному питанию, активному образу жизни и своевременной диспансеризации, запустили на Кольцевой линии Московского метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вагоны поезда «Здоровая Москва» содержат полезные советы, которые помогут укрепить здоровье и перейти к здоровому образу жизни. Всего в составе пять сдвоенных вагонов. В запуске поезда участвовали замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова и замруководителя столичного департамента здравоохранения Елена Громова.

«Метро для москвича — это больше чем транспорт. Специально для жителей столицы мы составили несложные советы по здоровому образу жизни, чтобы пассажиры проводили с максимальной пользой те часы, которые за год складываются в дни, что приходится проводить в поездках», - сказала Громова.

Снаружи вагон выполнен в голубом, фиолетовом и желтом цветах. Также на поезд нанесены фотографии людей, занимающихся спортом и слоганы «Займитесь здоровьем» и «Мыслите позитивно».

«За те полгода, которые поезд будет курсировать по Кольцевой линии, он сможет вдохновить порядка 3 миллионов пассажиров бережно относиться к своему здоровью и вести активный образ жизни», - отметила Темникова.

Советы для пассажиров составили ведущие эксперты департамента здравоохранения. А первых москвичей, проехавшихся на нем, ждала массовая зарядка с инструкторами, которую провели прямо в вагонах.

Проект «Здоровая Москва» направлен на формирование привычки придерживаться здорового образа жизни. Горожане могут проходить медицинские обследования, посещать спортивные занятия, лекции, посвященные рациональному питанию, а также другие мероприятия.