РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. В Подольске после жалобы жителя демонтировали опасные спортивные элементы на детской площадке по улице Чехова, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние спортивных элементов на детской площадке по улице Чехова. Он отметил, что у дома №2 спортивные турникеты находятся в разбитом состоянии и могут привести к травмам.

«Рассмотрев обращение по вопросу ненадлежащего состояния тренажеров на детской игровой площадке на улице Чехова, сообщаем, что 9 сентября был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по демонтажу травмоопасных элементов проведены», – сказал заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.