Подготовка новогодним корпоративам начинается уже в сентябре, сейчас можно забронировать самые удобные места и получить скидки за раннее бронирование. Лучшие площадки быстро раскупаются, особенно на топовые даты. Корреспондент РИАМО узнала, какие программы будут в тренде, что стоит забронировать заранее, и каковы цены на банкеты, вечеринки, загородные отели и коттеджи на Новый год 2020.

Корпоративы: от 3,5 до 25 тыс рублей

Волна обращений за организацией корпоративов приходится на сентябрь и первую половину октября. Начиная со второй половины декабря цены на банкеты и артистов могут вырасти вдвое, говорит член Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ), исполнительный директор компании «Art Event» Полина Шталенкова.

Топовые даты – пятница и выходные. Если хотите сэкономить, рассматривать стоит будни. Дешевле всего проводить корпоративы по понедельникам, вторникам и средам.

При выборе площадки выясните, что включено в цену. Меню может быть заявлено 3 500 рублей на человека, но сюда добавится обслуживание 10% и пробковый сбор 700 рублей – выходит уже больше 4 500 рублей, отмечает Шталенкова. Также надо учитывать, включена ли плата за аренду зала, которая может достигать 100 тысяч рублей и более.

Минимальная цена за классический корпоратив средней руки в этом году – 3500 рублей с человека. Это будет обычный ресторан без изысков, скорее всего, с хорошей грузинской или европейской кухней.

Самые дешевые банкетные залы (1500 – 2000 рублей с человека) расположены далеко от центра, в 15 – 25 минутах езды от метро, с простым интерьером.

За 4000 – 5000 рублей с человека вам предложат более разнообразную кухню (например, индийскую, японскую) и более интересное оформление интерьера. По словам Шталенковой, именно от 4000 рублей начинается хорошее банкетное меню в Москве.

За максимальную цену – около 25 тысяч рублей с человека – корпоративы организуют в авторских и знаменитых ресторанах с историей.

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Караоке и боулинг

В банкетных залах с караоке цена аренды несильно отличается, зато здесь есть сцена, танцпол, звуковая аппаратура. За 4000-5000 рублей с человека можно найти неплохой классический или современный интерьер в стиле диско, а за 1500 – 2000 придется сидеть в помещении с воздушными шариками. При этом в любой зал за дополнительную плату оборудование для караоке может привезти нанятое event-агентство.

В боулинг-клубах пользование дорожками и банкетное меню чаще всего заказывается отдельно. Одна дорожка на 6 – 8 человек стоит 1500 – 2000 рублей, меню – от 2500 до 5000 рублей. В выходные, пятницу и будни после 18:00 цены выше. Некоторые клубы предоставляют услуги диджеев и ведущих за дополнительную плату.

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Еvent-агентства

Стоимость ведущих вечеринок в Москве варьируется от 60 000 до 300 000 тысяч рублей, диджея – от 20 000 рублей, выступления танцоров, акробатов– от 50 000 рублей за номер.

За программу корпоратива с живой музыкой и выступлением кавер-группы придется выложить около 600 000 рублей. Самый дешевый вариант – 150 000 рублей.

Сюда войдет ведущий, диджей, световое и звуковое оборудование, режиссура, тайминг, координация и прочие услуги, уточнили в компании «Art Event».

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Стилизованные вечеринки

Тренд сезона – частные стилизованные вечеринки «для своих», без посторонних. Тут не обойтись без event-агенства, их услуги обойдутся примерно в 40 000 рублей за организацию праздника на компанию до 100 человек. Плюс новогодний кейтеринг – в среднем 2000 – 3500 рублей с человека и аренда зала – около 3000 рублей в час за зал недалеко от метро на 50-80 человек. Могут быть наценки, например, за большое количество людей, за свои еду и напитки.

Новогодняя ночь в обычном ресторане в среднем обойдется в 4000 – 5000 рублей с человека, в цену включена еда, развлекательная программа – караоке, фейерверки, выступления артистов. В элитном ресторане с авторской кухней и уникальными интерьерами цена билета может доходить до 50 000 рублей с персоны.

При раннем бронировании в ресторанах часто предоставляют скидки вплоть до 40%.

По словам генерального директора рекламного агентства «Сарафан» Сергея Картинцева, сейчас популярны опции, которые позволяют интегрировать в праздник детей. Стоимость вечеринки, где дети будут развлекаться вместе со взрослыми, может складываться из оплаты работы аниматора (от 3000 рублей в час) и меню (минимум 1500 рублей без алкоголя и 2500 с алкоголем). Если пригласить Деда Мороза и Снегурочку – 30 минут поздравления может стоить от 5000 до 14 000 рублей за персонажа, в зависимости от времени.

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Подмосковные отели

© сайт отеля MONA

Новый год в загородном отеле в Подмосковье может обойтись от 30 тысяч до 100 тысяч рублей за двухместный номер. В стоимость входит проживание на три ночи, включая новогоднюю, с банкетом и полным шведским столом, бассейном, спортзалом, анимацией (например, с елкой для детей, выступлениями артистов, подарками).

Большинство подмосковных отелей предлагает скидки от 10 до 20% при раннем бронировании номера на новогоднюю ночь, действуют они обычно до октября-ноября

Чем дороже, тем больше развлекательных опций. Например, за 70 – 90 тысяч рублей вам предложат боулинг, караоке, яркую шоу-программу, глинтвейн, аэрохоккей, детские утренники, фейерверки.

За 45 000 – 60 000 рублей можно найти средний вариант с возможностью посещения бассейна, сауны, тренажерного зала. За 30 000 – 35 000 рублей будет меньше развлечений (банкет, развлекательная программа и питание включены) и номера советского типа. Можно найти и варианты от 4000 рублей с человека в сутки, но банкет придется оплачивать отдельно.

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Загородные коттеджи

Наиболее ликвидные варианты коттеджей в Подмосковье бронируют в ноябре, 10% клиентов – в октябре. Но если вы не успели заранее, можно сделать это и незадолго до Нового года – незанятые дома обычно всегда остаются.

Как отмечает заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова, спрос на аренду загородных домов на Новый год в 2018 году упал на 20% по сравнению с предыдущим, в 2019 – на 23%. По ее мнению, это связано с тенденцией к уменьшению затрат на развлечения и излишества. К тому же, для обеспеченных людей в Подмосковье появляется все больше камерных домов отдыха и бутик-отелей – поехать туда проще, чем самостоятельно организовывать мероприятие.

По данным агентства, для большинства арендаторов географическое направление не важно, главное – чтобы дом был в радиусе 20 км от МКАД. Предпочтение отдается объектам в коттеджных поселках с хорошей инфраструктурой, продуктовыми магазинами и ресторанами, многокомнатным домам с отоплением, сауной, бильярдом и пр.

Стоимость аренды дома на несколько дней в новогодние праздники равняется 100% ставке за месяц плюс депозит в том же размере.

Средняя стоимость аренды дома для компании в прошлом году составляла 150-170 тысяч рублей за пять дней. Семьи и романтичные пары предпочитают небольшие уютные дома: средняя цена за то же время составляла 55 - 70 тысяч рублей.

Например, в пределах 10 км от МКАД можно снять двухэтажный кирпичный дом с удобствами площадью 120 квадратов на просторном участке в 40 соток в Долгопрудном за 65 000 рублей за 5 дней. В доме – качественный ремонт, современная мебель. За 170 000 рублей на пять дней можно снять 4-этажный коттедж площадью 600 квадратных метров в коттеджном поселке Милорадово на территории Новой Москвы в 10 км от МКАД. В доме пять спален, камин, есть гостевой дом с сауной. На участке в 25 соток ландшафтный дизайн, зона барбекю.

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