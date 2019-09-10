РИАМО – 10 сен. Очередную пятиэтажку в Москве демонтируют по технологии «умного сноса», так, при помощи экскаватора-разрушителя будет разобран железобетонный остов здания, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Департамент строительства приступил к демонтажу очередной пятиэтажки по программе реновации в Бабушкинском районе по адресу: улица Осташковская, дом 9, корпус 2. При сносе будет использоваться технология «умного сноса». После завершения работ освобожденный участок передадут для строительства жилого дома по программе реновации», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Ранее жители пятиэтажки переехали в новые дома в том же районе. Они получили квартиры в домах №№39 и 41 на улице Летчика Бабушкина.

«Умный снос» будут проводить в несколько этапов. На первом этапе внутри здания демонтируют отдельные элементы. Образовавшиеся отходы делят по группам – фаянс и керамика – отдельно, стекло – отдельно, столярные изделия – отдельно для дальнейшей переработки в целях повторного использования.

По окончании первого этапа сноса с помощью экскаватора-разрушителя будет разобран железобетонный остов здания.

Основными принципами «умного сноса», помимо максимальной переработки и повторного использования отходов, являются безопасность и экологичность. Строительный мусор можно использовать вторично. Кроме этого, такая технология, позволяет сделать процесс демонтажа более щадящим для окружающей среды и сохранить максимальное количество деревьев.

Такая технология используется при демонтаже всех расселенных по программе реновации домов.

Всего с начала программы в Москве демонтировано 11 жилых домов.

«Всего в районе Бабушкинский в программу реновации включено 93 жилых дома. Для начала реализации программы в районе подобраны восемь стартовых площадок, активно продолжается работа по подбору новых», – дополнил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда столицы утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5173 жилых дома в 122 районах города. Программа касается около 1 миллиона жителей столицы.