РИАМО – 10 сен. В Москве по факту распространения через мессенджер объявлений о продаже человека проводится проверка, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее в ряде СМИ прозвучали сведения о том, что москвич обратился к оперативникам после того, как в группе «Реклама онлайн» мессенджера WhatsApp ему с мобильного номера пришло предложение о покупке несовершеннолетнего.

«По предварительным данным, 13 августа 2019 года жителю столицы в группе «Реклама онлайн» одного из мобильных приложений с абонентского номера пришло пять сообщений с предложением продажи человека, к которым была приложена фотография несовершеннолетнего ребенка», – сказала собеседник агентства.

Иванова уточнила, что в настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, резюмировала представитель пресс-службы.