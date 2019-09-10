РИАМО - 10 сен. В Подольский ожоговый центр попал житель Киргизии, который пострадал от электрического тока в поселке около аэропорта Домодедово, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы воздушной гавани.

«По оперативным данным, житель Киргизии был поражен током в одном из поселков вблизи аэропорта. После инцидента знакомые пострадавшего привезли его к офисному зданию рядом с парковкой Р5 и вызвали скорую помощь», - сказал собеседник агентства.

По его словам, медпомощь пострадавшему была оказана на месте. Мужчину доставили в Подольский ожоговый центр.