РИАМО - 10 сен. Полигон вторичных материальных ресурсов №2 «Лопатинский», более известный как Белая гора, посетили комментаторы федерального канала «Матч ТВ» Владимир Гучек и Артем Божко, руководитель пресс-службы ХК «Спартак» Владимир Самохин, говорится в сообщении пресс-службы «Воскресенских минеральных удобрений».

«Гостям рассказали об условиях эксплуатации уникального инженерного сооружения, а также об истории химкомбината, при поддержке которого 65 лет назад был создан хоккейный клуб «Химик». Представители предприятия презентовали свой фильм «Эпштейн. Отец воскресенского хоккея», созданный к вековому юбилею легендарного советского спортсмена, мастера спорта СССР по хоккею с шайбой, заслуженного тренера СССР Николая Эпштейна», — говорится в сообщении.

Автор фильма Ольга Югай рассказала о съемках картины, героями которой стали прославленные отечественные хоккеисты: Владислав Третьяк, Игорь Ларионов, Андрей Локтионов, Александр Хаванов, Юрий Ляпкин и Борис Веригин. Гости обсудили возможность трансляции фильма в эфире телеканала «Матч ТВ». Воскресенским зрителям документальная картина будет презентована 13 сентября на домашней арене «Химика» перед матчем с нижегородским хоккейным клубом «Торпедо-Горький». Кроме того, фильм будет показан в эфире местного телевидения, а также в образовательных учреждениях Воскресенска.

«Документальный фильм о легендарном тренере воскресенского «Химика» Николае Семеновиче Эпштейне – это наш вклад в сохранение культурного наследия Воскресенска, судьба которого неразрывно связана с химкомбинатом», – отметила заместитель генерального директора химкомбината по связям с общественностью Ирина Филатова.

Она добавила, что такие проекты позволяют не только сохранить, но и приумножить общее историческое богатство, а также привлечь внимание огромного числа жителей Воскресенска к спорту и здоровому образу жизни.