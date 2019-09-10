РИАМО - 10 сен. Подмосковный Серпухов вошел в первую десятку рейтинга российских городов, которые туристы чаще всего выбирали в качестве места для отдыха этой осенью, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования для жилья Tvil.ru.

Рейтинг составили, проанализировав оплаченные брони на жилье в даты проживания с 1 сентября по 31 октября 2019 года.

«Ялта, Севастополь, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Кисловодск, Осташков, Серпухов и Зеленоградск составили десятку самых популярных городов для поездок в осенние выходные», — отмечается в материале.

Туристы бронируют поездки на субботу и воскресенье осенью и тратят на аренду жилья от 1,3 до 9 тысяч рублей в сутки. Самый дешевый отдых в выходные осенью — в Краснодаре, самый дорогой — в Осташкове.

Также стало известно, во сколько обойдется жилье в каждом из перечисленных популярных городов. В Ялте две ночи будут стоить 2,9 тысячи рублей, в Севастополе – чуть более 2 тысяч, в Севастополе – 2,56 тысячи рублей, в Москве – 4,1 тысячи рублей, в Казани – 1,9 тысячи рублей, в Краснодаре – 1,3 тысячи рублей, в Кисловодске – 2,2 тысячи рублей, в Осташкове – 9 тысяч рублей, в Серпухове – 3,2 тысячи рублей, в Зеленоградске – 2,5 тысячи рублей.

Серпухов - город с богатым историческим и культурным наследием, в числе его достопримечательностей - Соборная гора, старинные монастыри и церкви, историко-художественный музей с уникальной коллекцией картин западноевропейского и русского искусства.

Главной экологической сокровищницей в Серпухове является Приокско-Террасный биосферный заповедник имени Заблоцкого. Здесь можно посетить высотную экологическую тропу «Сквозь листву». Также экологический парк «Дерево-Дом». Еще одним экологическим объектом является парк природы областного значения с 1999 года – это «Городской бор».

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