РИАМО – 10 сен. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому №13 со встроенно-пристроенной поликлиникой, возведенному в деревне Погорелки городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объект возведен на территории ЖК «Императорские Мытищи». Застройщиком объекта выступает ООО «Гранель». Дому выдан ЗОС, теперь новостройка готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Общая площадь 12-секционного семиэтажного дома составляет около 31,6 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 379 квартир, жилая площадь – более 17 тысяч квадратных метров.

Встроенно-пристроенная поликлиника предусмотрена для взрослых и детей. Медицинское учреждение рассчитано на 200 посещений в смену.

Для детей на прилегающей к дому территории размещены игровая и спортивная площадки, обустроен тротуар, парковочные места, выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.