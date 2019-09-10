РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 сен. Спортсменка из подмосковного Домодедова Стелла Виноградова заняла первое место на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, сообщается на официальной странице тренера по армейскому рукопашному бою городского стадиона «Авангард» Андрея Андреева.

«Домодедовская ударница» Виноградова Стелла – победительница Всероссийских юношеских игр боевых искусств 2019», – говорится в сообщении.

XII открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств проходят в Анапе с 8 по 23 сентября. В нынешнем году участники соревнуются в 22 видах спорта, включая армейский рукопашный бой, тхэквондо, самбо, тайский бокс и другие.