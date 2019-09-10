РИАМО - 10 сен. На территории Подмосковья установят 2,5 тысячи дорожных знаков, работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала текущего года зарегистрировали 5,4 тысячи обращений по замене старых и установке новых дорожных знаков, из них уже заменили порядка 2,9 тысячи знаков, остальные должны поставить до конца текущего месяца.

«Сотрудники областного ГИБДД присоединились к работе на портале «Добродел», где разместили более двух и трех тысяч предписаний о старых дорожных знаках, находящихся в ненормативном состоянии на региональных и муниципальных дорогах соответственно», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что такое взаимодействие ГИБДД и дорожных служб позволяет оперативно улучшать дорожное движение и повышать безопасность на автодорогах.

Согласно предписаниям ГИБДД Московской области, старые и поврежденные дорожные знаки заменят на новые – светоотражающие, соответствующие современным стандартам. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комплекс мер, направленный на повышение безопасности дорожного движения, включает в себя замену старых дорожных знаков, что позволяет снизить концентрацию ДТП на участках дорог.

Наибольшее количество несоответствий знаков нормативам выявлено на дорогах муниципального значения: 186 обращений адресовано администрации городского округа Балашиха, 181 – администрации Пушкинского округа, 174 – администрации Домодедова, также наибольшее число обращений по знакам направлено в администрации Реутова (146), Орехово-Зуева (145) и Одинцова (141). Кроме того, дорожные знаки будут заменены на дорогах регионального значения в городских округах Раменский, Люберцы, Домодедово и Подольск.