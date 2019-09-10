РИАМО - 10 сен. В Подмосковье в отношении ООО «Диагностический реабилитационный центр «Нет Боли» возбудили дело об административном правонарушении за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Ранее в управление поступило обращение физического лица по факту размещения на рекламной конструкции в городе Апрелевка (Наро-Фоминский городской округ – ред.) рекламы медицинских услуг с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе», - отмечается в материале.

Реклама медицинских услуг не содержала предупреждений о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов. В итоге на центр завели дело по признакам нарушения закона о рекламе.

Изначально нарушителя хотели оштрафовать, но управление ФАС России по Московской области заменило меру административной ответственности со штрафа на предупреждение, так как центр «Нет Боли» включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.