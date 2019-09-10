РИАМО – 10 сен. При проверке в Подмосковье в срезах цветов лизиантуса из Нидерландов выявили табачную белокрылку, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Проверку провели на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота», 31 августа.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вредят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность.

Имаго табачной белокрылки переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80% урожая.