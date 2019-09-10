РИАМО - 10 сен. В 2019 году по целевым направлениям в медицинские вузы поступили 656 жителей Подмосковья: 406 – по программам специалитета, 250 – ординатуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Привлечение медицинских кадров, обеспечение медорганизаций высокопрофессиональными специалистами – ключевая задача для Минздрава. Важно, что те студенты, которые отправляются на обучение по целевым направлениям, через некоторое время вернутся работать в наши медицинские организации. В этом году их на порядок больше, чем в предыдущем», – отметила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Всего на данный момент в системе здравоохранения региона трудятся более 24 тысяч врачей и свыше 48 тысяч – среднего медперсонала.

Она пояснила, что больше всего договоров на целевое обучение со студентами в этом году заключили Мытищинская ГКБ – 39, Ногинская ЦРБ – 26, Королевская ГБ – 23, Орехово-Зуевская ЦРБ – 20, Коломенская ЦРБ – 16 договоров.

Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты, заключившие целевые договора, будут проходить обучение в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГМСУ имени А.И. Евдокимова, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, Рязанском и Тверском медицинских университетах и других учебных заведениях.